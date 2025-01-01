edición general
2 meneos
2 clics
Israel cierra con su vecino árabe Egipto el mayor acuerdo de exportación de su historia

Israel cierra con su vecino árabe Egipto el mayor acuerdo de exportación de su historia

El yacimiento israelí de gas natural Leviatán exportará gas a Egipto por valor de 35.000 millones de dólares hasta 2040

| etiquetas: israel , egipto , exportación
2 0 0 K 26 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 26 actualidad
#1 surco *
Grande la liga árabe.:wall:
0 K 10

menéame