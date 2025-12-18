edición general
Israel cierra con Alemania el mayor acuerdo armamentístico de su historia

Israel, a través de la empresa pública Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), firmó este jueves una nueva venta a Alemania del sistema de defensa antimisiles de largo alcance Arrow 3; ampliando un acuerdo que suma unos 6.700 millones de dólares y constituye la mayor exportación de defensa en la historia de Israel. «Tras la aprobación del Bundestag alemán (Cámara Baja), el Ministerio de Defensa de Israel y el Ministerio Federal de Defensa de Alemania firmaron la ampliación del contrato para el sistema de defensa aérea y antimisiles Arrow 3,

4 1 0 K 57 actualidad
adimdrive #1 adimdrive *
Los nazis genocidas venden armas a sus sucesores nazis para exterminar al pueblo palestino.
La muerte los cría, ellos se juntan y los dirigentes europeos les blanquean.
Odio eterno para ellos y para todos sus cómplices.
sotillo #2 sotillo
Menudo timo, no pudo parar ni a los iranís
#3 guillersk
A rabiar :troll:
