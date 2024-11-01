edición general
Israel celebra grandes avances en el frente tras dos meses del alto el fuego

Desde que el pasado 10 de octubre entrara en vigor el alto el fuego en Gaza Israel ha logrado una mayor efectividad en sus bombardeos e incursiones y ha causado centenares de bajas enemigas pero recibiendo mucha menos presión de los medios de comunicación y la comunidad internacional, lo que está convirtiendo el tratado de paz en todo un éxito, según ha admitido el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

cocolisto #1 cocolisto
Bien por EMT.Ningún artículo que describa la realidad como este.
Ya esta bien de silogismos,embustes y recovecos semánticos por los medios mediocres.
A.more #2 A.more
Quieren decir que ya solo tienen que ir matando a los pocos que quedan
#3 concentrado
Claro, los edificios impedían el avance. Ahora que han aplanado el terreno, tienen tierra libre.
