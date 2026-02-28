Israel bajo ataque: Oleada de misiles de Irán impactan en Tel Aviv  

Al menos un misil de la última andanada lanzada desde Irán hacia Israel impactó en la noche de este sábado en Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad, señalaron distintos medios israelíes y el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA). «Tras el disparo de misiles hacia el Estado de Israel en el área de Tel Aviv: equipos del MDA se han desplegado para buscar las zonas en las que se han recibido estas informaciones», señaló el grupo de emergencias en un comunicado, acompañado de imágenes de un edificio destrozado y