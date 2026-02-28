edición general
Israel bajo ataque: Oleada de misiles de Irán impactan en Tel Aviv

Israel bajo ataque: Oleada de misiles de Irán impactan en Tel Aviv  

Al menos un misil de la última andanada lanzada desde Irán hacia Israel impactó en la noche de este sábado en Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad, señalaron distintos medios israelíes y el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA). «Tras el disparo de misiles hacia el Estado de Israel en el área de Tel Aviv: equipos del MDA se han desplegado para buscar las zonas en las que se han recibido estas informaciones», señaló el grupo de emergencias en un comunicado, acompañado de imágenes de un edificio destrozado y

9 comentarios
ombresaco
Oleata = al menos 1 misil
Malaguita
#1 De la oleada de misiles lanzados, al menos uno ha impactado. Es un poco confuso pero no está mal redactado.
ombresaco
#4 impactaN... yo diría que mal redactado, pero da igual
Asimismov
#1 eso es información de parte. Dirán que ha sido uno así no tiene que contar cuántos han sido.
drstrangelove
Pero si Jamenei y medio gobierno iraní han muerto, dicen, y los iraníes en la calle han salido a derrocar los restos ¿quién ordena disparar los misiles?

Que sí, que me lo ha dicho la Fox y Ana Rosa me lo confirmó.
joffer
#3 una cosa no quita la otra. Ambas noticias pueden ser ciertas.
Eukherio
#3 No son hechos incompatibles. Es más, si están jodidos, con revueltas y ataques americanos, yo supongo que tiene sentido vaciar todo lo que tengan guardado contra Israel para que al menos se vayan tocados después de atacarlos.
josde
Hay una segunda oleada de misiles llegando a Tel aviv
luckyy
Espero que vacaben con esa basura nazi
