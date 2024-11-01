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Israel aumenta US$13.000 millones a su presupuesto para financiar la guerra contra Irán

Israel aumenta US$13.000 millones a su presupuesto para financiar la guerra contra Irán

“Esta guerra está costando mucho dinero”, dijo Benjamin Netanyahu en una declaración en vídeo a última hora del martes.

| etiquetas: israel , irán , guerra , coste , dinero
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8 comentarios
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Manuel.G #4 Manuel.G
El artículo es del 11 de marzo
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oceanon3d #8 oceanon3d *
#4 Sobre una noticia acontecida el día 10 ... de ultima hora de ese día; cuando empiezan llover pepinos iranís :troll:
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#1 soberao *
"en vídeo a última hora del martes."

¿Cómo va a ser a "última hora del martes" si hoy es martes y prácticamente acaba de amanecer en Israel y todavía están con el desayuno? Maldita sea la hostia.  media
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DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus
#1 La noticia es del 11 de marzo. Es decir, se refiere al martes 10.
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#6 soberao
#5 Ok, gracias. Con los últimos videos de Netanyahoo parecía otra movida con la IA.
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#7 Grahml
#1 Netanyahu está muerto.

Y los vídeos de IA publicados por las cuentas oficiales así lo evidencian xD

www.meneame.net/story/video-primer-ministro-israeli-netanyahu-tomando-

www.meneame.net/m/actualidad/netanyahu-publica-segundo-video-cafeteria
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
A cargo de los impuestos de los gringos, y financiado con el petróleo de Venezuela.
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Lamantua #3 Lamantua
Te hubieras quedado quietecito hijoputa.
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menéame