·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10683
clics
Comida estadounidense que no se puede vender legalmente en Europa [ENG]
4394
clics
El vídeo del primer ministro israelí Netanyahu tomando café, en el punto de mira; Grok lo califica de «deepfake»
6430
clics
Turistas israelíes agreden en Brasil a una mujer que lleva bandera palestina y los echan 'a patadas'
5533
clics
El momento tierra, trágame de un reportero por su nivel de inglés
4321
clics
Histórico Ninot Indultat 2026 de las fallas de València contra la guerra
más votadas
667
LaLiga bloquea los pagos por Internet en Redsys y responde con amenazas de demanda a los medios que se hacen eco
385
Abren juicio contra el humorista Quequé por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos
396
Comida estadounidense que no se puede vender legalmente en Europa [ENG]
416
El TSJ valenciano decide no imputar a Mazón y devuelve la causa de la dana a la jueza
413
Una analista de datos desmonta el bulo y manipulación de datos de 'El Español' sobre Pedro Sánchez y las violaciones: “Sois un cuadro”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
25
clics
Israel aumenta US$13.000 millones a su presupuesto para financiar la guerra contra Irán
“Esta guerra está costando mucho dinero”, dijo Benjamin Netanyahu en una declaración en vídeo a última hora del martes.
|
etiquetas
:
israel
,
irán
,
guerra
,
coste
,
dinero
10
3
0
K
130
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
0
K
130
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Manuel.G
El artículo es del 11 de marzo
3
K
66
#8
oceanon3d
*
#4
Sobre una noticia acontecida el día 10 ... de ultima hora de ese día; cuando empiezan llover pepinos iranís
0
K
9
#1
soberao
*
"en vídeo a última hora del martes."
¿Cómo va a ser a "última hora del martes" si hoy es martes y prácticamente acaba de amanecer en Israel y todavía están con el desayuno? Maldita sea la hostia.
2
K
18
#5
DocendoDiscimus
#1
La noticia es del 11 de marzo. Es decir, se refiere al martes 10.
3
K
61
#6
soberao
#5
Ok, gracias. Con los últimos videos de Netanyahoo parecía otra movida con la IA.
1
K
29
#7
Grahml
#1
Netanyahu está muerto.
Y los vídeos de IA publicados por las cuentas oficiales así lo evidencian
www.meneame.net/story/video-primer-ministro-israeli-netanyahu-tomando-
www.meneame.net/m/actualidad/netanyahu-publica-segundo-video-cafeteria
0
K
20
#2
XtrMnIO
A cargo de los impuestos de los gringos, y financiado con el petróleo de Venezuela.
0
K
10
#3
Lamantua
Te hubieras quedado quietecito hijoputa.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Cómo va a ser a "última hora del martes" si hoy es martes y prácticamente acaba de amanecer en Israel y todavía están con el desayuno? Maldita sea la hostia.
Y los vídeos de IA publicados por las cuentas oficiales así lo evidencian
www.meneame.net/story/video-primer-ministro-israeli-netanyahu-tomando-
www.meneame.net/m/actualidad/netanyahu-publica-segundo-video-cafeteria