edición general
27 meneos
23 clics
Israel asesina al mejor futbolista de la historia de Palestina en un ataque aéreo en Gaza

Israel asesina al mejor futbolista de la historia de Palestina en un ataque aéreo en Gaza

Suleiman Al-Obeid, apodado el “Pelé palestino”, era mucho más que el mejor futbolista de su país. Para muchos, era el gran símbolo de esperanza, inspiración y superación dentro de una sociedad marcada por la guerra. Su muerte, a los 41 años, ha conmocionado a Palestina y al mundo del deporte. La Federación Palestina de Fútbol confirmó ayer la trágica noticia. Al-Obeid fue asesinado por el ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza mientras esperaba ayuda humanitaria.

| etiquetas: israel , asesinato , futbolista , palestina , historia , gaza
22 5 2 K 186 actualidad
7 comentarios
22 5 2 K 186 actualidad
Uda #1 Uda
Lo siento por él y el modo de morir asesinado pero su muerte no es más importante que la de miles de personas anónimas asesinadas....
Detesto este clasismo entre muertos.
3 K 45
#2 Ominous
#1 Muchos más médicos u otros habrán muerto.
2 K 32
Uda #3 Uda
#2 exacto. Y no importan tanto...en fin.
0 K 9
#4 moxid
#1 ni más importante, ni menos
1 K 30
#7 Grandpiano *
#1 Desconozco este caso concreto, pero creo que no debemos menospreciar la importancia de los líderes sociales. Nos gusten más o menos, su muerte sí es más relevante que la de la gente anónima.
0 K 9
#6 XXguiriXX
Para el que no lo sepa, a diferencia de Israel cuyo deporte nacional es el disparar a personas, el de Palestina es el fútbol. Hay varias pelis y documentales que muestran eso, por ejemplo “Las piernas de Maradona”.
1 K 31
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
israel ya asesinaba incluso mucho antes de su creación, debe ser algún requisito impuesto por su dios o algo, una de esas tradiciones que solo comprenden quienes las practican, y el resto considera una barbarie. O simplemente es porque son una nación de psicópatas sanguinarios, porque matar a inocentes que no se pueden defender, y luego justificarlo, no lo puede hacer cualquiera.
0 K 11

menéame