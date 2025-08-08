Israel asesina al mejor futbolista de la historia de Palestina en un ataque aéreo en Gaza

Suleiman Al-Obeid, apodado el “Pelé palestino”, era mucho más que el mejor futbolista de su país. Para muchos, era el gran símbolo de esperanza, inspiración y superación dentro de una sociedad marcada por la guerra. Su muerte, a los 41 años, ha conmocionado a Palestina y al mundo del deporte. La Federación Palestina de Fútbol confirmó ayer la trágica noticia. Al-Obeid fue asesinado por el ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza mientras esperaba ayuda humanitaria.