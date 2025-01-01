edición general
Israel asegura que ha destruido el palacio presidencial de los hutíes en Yemen

Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas, dijo en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

A.more #2 A.more
Han destruido todo lo que encuentran. Hospitales, periodistas, niños hambrientos. Estos criminales no tienen limites
3
Andreham #4 Andreham
Los huties también tienen rehenes de Hamas?

Asco de la profesora y el otro, desprecio absoluto.
0
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1 *
¿Un palacio de mierda? Eso no es nada
Los hutíes todavía pueden seguir lanzando misiles sobre lo poco que queda de Israel después de los certeros bombardeos de Irán de hace unos meses
El otro día atacaron el principal aeropuerto israelí dejando a su paso una estela impresionante y majestuosa de llamaradas y ruido
:troll:
1
#3 guillersk
Bien por Israel
1

