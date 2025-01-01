Israel amenaza con prohibir las principales organizaciones humanitarias a medida que se agrava la crisis de hambruna

A pesar de que las autoridades israelíes afirman que no hay limitaciones para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, la mayoría de las principales ONG internacionales no han podido entregar ni un solo camión con suministros vitales desde el 2 de marzo. En lugar de resolver el creciente retraso en la entrega de mercancías, las autoridades israelíes han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para introducir productos vitales, alegando que estas organizaciones «no están autorizadas para entregar ayuda».