Israel amenaza con dejar de financiar su festival de cine más importante después de que una cinta sobre un niño palestino ganara el festival [ENG]

La película, que sigue a un niño de Cisjordania ocupada que quiere viajar a Tel Aviv para ver el mar por primera vez, ganó el premio a mejor película en los Premios Ophir, el equivalente israelí a los Óscar. En un comunicado en X, Miki Zohar, el ministro de cultura israelí, dijo: "No hay una bofetada más grande en la cara de los ciudadanos israelíes que la vergonzosa y desconectada ceremonia anual de los Premios Ophir." La película se llama "The Sea".

comentarios
Gry #1 Gry *
¿Se han planteado parar el genocidio? Porque me parece que se van a llevar muchas más bofetadas.
#3 R2dC
Creo que es dupe.

Pero bueno, a lo importante. ¿Está el metraje disponible para verlo?

No aparece en IMDB.
JackNorte #4 JackNorte
Cuando una herramienta de propaganda no funciona ni les es rentable es normal que dejen de financiarla
A.more #6 A.more
No valen argumentos con el diablo. Sólo merecen subir a su cielo.
#2 Zerjillo
Ahí tienen la puerta...
#5 sliana
Mentalidad de hijo único de una familia con dinero rodeado de gente trabajadora.
Pejeta #7 Pejeta
¡Asesinos de niños de mierdas!
