Israel amenaza con dejar de financiar su festival de cine más importante después de que una cinta sobre un niño palestino ganara el festival [ENG]

La película, que sigue a un niño de Cisjordania ocupada que quiere viajar a Tel Aviv para ver el mar por primera vez, ganó el premio a mejor película en los Premios Ophir, el equivalente israelí a los Óscar. En un comunicado en X, Miki Zohar, el ministro de cultura israelí, dijo: "No hay una bofetada más grande en la cara de los ciudadanos israelíes que la vergonzosa y desconectada ceremonia anual de los Premios Ophir." La película se llama "The Sea".