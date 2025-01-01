edición general
Israel agota en Gaza todo su capital moral

En manos de la extrema derecha, el Estado sionista se ha convertido en la negación de los valores tradicionales del judaísmo, el laico y el religioso, y ha perdido cualquier ejemplaridad.

javibaz #2 javibaz
¿Tenía de eso?
sotillo #4 sotillo
#2 Yo creo que no, es más lleva décadas recogiendo hp por el mundo que saben perfectamente que para hacerse un hueco en Israel van a tener que quitárselo de las manos muertas de una familia palestina ¿Tú crees que está chusma tenía algo de humanidad cuando salió de su país?
javibaz #5 javibaz
#4 Cuando salieron de su país, ya sabían a lo que iban. A hacer lo que no podían en el suyo.
Khadgar #1 Khadgar
El capital moral lleva años en números rojos y ahí siguen.
pepel #3 pepel
Pero si no tiene de eso. El día que lo enseñaban en laa escuela hizo campana.
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Italia recuperó su capital moral en la seunda guerra mundial cuando le "dieron una vuelta" al concepto de Mussolini.
Si los ciudadanos de Israel no hacen lo propio con sus actuales lideres y frenan la invasión de Palestina ya sabemos que no están interesados en su capital moral.
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Nunca lo tuvo, sólo era propaganda pagada con dinero de sangre.
