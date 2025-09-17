Israel advierte de que habrá respuesta contra la UE si aprueba las sanciones anunciadas | Internacional | EL PAÍS

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha advertido de que habrá una respuesta contra Bruselas si se aprueban las medidas anunciadas hoy por la Comisión Europea (CE) que buscan retirar las ventajas comerciales a Israel, así como sancionar a dos de sus ministros más radicales. “Las medidas que se tomen contra Israel recibirán la respuesta correspondiente”, ha advertido en una publicación en su cuenta de X. Sobre el terreno, los últimos ataques del ejército israelí contra el norte de la Franja han afectado a la infraestructura de las com