Israel advierte de que habrá respuesta contra la UE si aprueba las sanciones anunciadas | Internacional | EL PAÍS

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha advertido de que habrá una respuesta contra Bruselas si se aprueban las medidas anunciadas hoy por la Comisión Europea (CE) que buscan retirar las ventajas comerciales a Israel, así como sancionar a dos de sus ministros más radicales. “Las medidas que se tomen contra Israel recibirán la respuesta correspondiente”, ha advertido en una publicación en su cuenta de X. Sobre el terreno, los últimos ataques del ejército israelí contra el norte de la Franja han afectado a la infraestructura de las com

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Cada día me recuerdan más a Trump y a la Alemania nazi.
Mangione #5 Mangione
Fascistas, subhumanos, traidores a nuestra especie e historia compartida. Escoria del planeta tierra que pone palos en las ruedas de nuestro progreso.  media
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Von der Brujen, no duermas con el móvil cerca de la cara :popcorn:
Lyovin81 #3 Lyovin81
#2 No, no, déjala que duerma con el móvil pegado a la cabeza de hija de puta que tiene.
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Traducción: Dirán a su súbdito gringo que nos ponga sanciones.
enochmm #10 enochmm *
- Abuelo, ¿Por qué vivimos en cuevas pasando frio si dices que antes se vivía tan bien?
- Pues porque se nos hincharon los cojones y hubo que darle de hostias a unos genocidas, y ahí empezó la WWIII que...
#11 PerritaPiloto
Encantada de que decidan dejar de comprarnos y de vendernos armas.
#9 LunaTiko
Respuesta son las sanciones por su genocidio. Lo que hay es una amenaza, que espero la UE responda más duramente.
Gadfly #6 Gadfly
Que van a hacer, bombardear Europa?
#7 angar300
#6 Pues es una opción, no lo dudes...
Nihil_1337 #8 Nihil_1337
#6 Con dejar de compartir información crucial sobre terrorismo a nuestros servicios de inteligencia ya nos pueden caer bombas, así que no vas muy desencaminado.
