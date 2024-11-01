Israel acusa a la Flotilla de Gaza de "servir a Hamás" por rechazar entregar la ayuda en el puerto de Askalón, adyacente a la Franja

El Ministerio de Exteriores de Israel ha acusado este miércoles a la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza de "servir a Hamás" por rechazar su propuesta para que atraque en el puerto israelí de Askalón, muy cercano a la Franja, desde donde las autoridades israelíes transferirían la ayuda humanitaria que transportan hasta el enclave palestino. "La flotilla de Hamás rechaza la propuesta de Israel de descargar la ayuda pacíficamente en el cercano puerto deportivo de Askalón. En su lugar, opta por la vía ilegal: entrar en una zona de combate