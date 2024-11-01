Israel acelera sus planes de apoderarse de Cisjordania en respuesta a las promesas de reconocer Palestina

El anuncio por parte de varios países occidentales de que reconocerán el Estado palestino no ha amedrentado al Gobierno israelí, que ha impulsado sus políticas coloniales. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich (uno de los más radicales del Ejecutivo y cuyo apoyo es clave para la coalición encabezada por Netanyahu), ha presentado un plan para la anexión de más del 80% de la Cisjordania ocupada, donde Israel ya tiene presencia y control militares en amplias áreas. Según un mapa distribuido por su Ministerio, todo el territorio pasaría
| etiquetas: israel , palestina , cisjordania , colonos
Si Israel niega esta Resolución entonces se debe declarar nulo de pleno derecho el Plan de Partición de Palestina por el que se crea el estado de Israel y que todos los descendientes de los Europeos, Americanos, etc que actualmente habitan en Israel vuelvan a sus lugares de orígenes. O se respeta todo lo que emana de la ONU o no se respeta nada, incluyendo la creación de Israel.
Además, el derecho internacional prohíbe la anexión de territorio derivada de conflictos bélicos.
No se puede dar un número exacto de resoluciones incumplidas por Israel, pero fuentes y análisis indican que Israel ha incumplido "sistemáticamente" numerosas resoluciones de la ONU desde su creación, incluyendo disposiciones clave sobre asentamientos, la retirada de territorios y el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Organizaciones y académicos señalan que la expansión de asentamientos ilegales y la ocupación de territorio palestino son violaciones continuas de múltiples resoluciones, como la Resolución 242 del Consejo de Seguridad
Si existe el derecho a defenderse, todo el mal que reciba Israel será poco