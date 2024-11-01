Las Islas Paracel, eje de la disputa entre Vietnam y China en el mar Meridional

Las relaciones entre China y Vietnam han sido tan complicadas como paradójicas desde la década de los sesenta y continúan siéndolo en la actualidad. A la grieta entre ambos en el marco de la confrontación sino-soviética y al conflicto por sus posiciones enfrentadas en relación a la Camboya de los Jemeres Rojos, debe sumarse su disputa por la soberanía de territorios en el mar de China Meridional, que afecta a las Islas Paracel, actualmente administradas por Pekín.