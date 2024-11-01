Las islas Fénix, el último intento de colonización humana del Imperio Británico

La fusión del hielo polar y la consiguiente subida del nivel del mar ponen en peligro la existencia de Kiribati, un país del Pacífico compuesto por atolones, de ahí que se proyecte el traslado de su población. Pero no sería la primera vez que ésta se muda. En la segunda mitad del siglo XX ya pasó por una mudanza parcial interna al haberse llevado a cabo, finalmente sin éxito, lo que se denominó Phoenix Islands Settlement Scheme (Proyecto de Colonización de las Islas Fénix).