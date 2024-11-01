La isla (Aldous Huxley, 1962)

Gracias a “Un Mundo Feliz” (1932), Aldous Huxley ha sido considerado como uno de los referentes del género distópico y uno de los autores más inquietantemente prescientes a la hora de vislumbrar en el futuro los peligros que para la sociedad representaría la alianza de tecnologías avanzadas y gobiernos autoritarios. En su última novela, “La Isla”, sin embargo, intentó lo contrario: explorar en clave utópica una alternativa más optimista que el futuro profetizado en “Un Mundo Feliz”.