Isabel Díaz Ayuso, con el top infalible para un evento de verano, levanta pasiones en las fiesta de la Virgen de la Paloma

La bajada del cuadro de la Paloma por los bomberos siempre causa expectación, pero en los últimos años también lo hace el look de la presidenta madrileña, que siempre asiste a la cita. Para la ocasión, Isabel Díaz Ayuso ha recurrido a un top fresco, como impone el termómetro, con un bonito y veraniego estampado floral en tonos caldero, rojos, naranjas y verdes.