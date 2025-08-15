edición general
Isabel Díaz Ayuso, con el top infalible para un evento de verano, levanta pasiones en las fiesta de la Virgen de la Paloma

La bajada del cuadro de la Paloma por los bomberos siempre causa expectación, pero en los últimos años también lo hace el look de la presidenta madrileña, que siempre asiste a la cita. Para la ocasión, Isabel Díaz Ayuso ha recurrido a un top fresco, como impone el termómetro, con un bonito y veraniego estampado floral en tonos caldero, rojos, naranjas y verdes.

| etiquetas: ayuso , top , virgen de la paloma , lamida de ojete
#3 Meinhard
Se que no va a durar una mierda, pero es que tenía que compartir esta basura de publirreportaje.... Por si alguien tenía una duda que tipo de mierda es el mundo.
Cuñado #4 Cuñado *
#2 Lo estoy compartiendo por ahí y eso es lo más suave que me han dicho. Me siento sucio, debo reconocerlo, pero hay algo en este artículo que de alguna manera cierra el círculo de la política española.

un look de invitada infalible

MAR no pude estar más de acuerdo.

#3 Estoy contigo, compañero :hug:
sotillo #5 sotillo
#4 Tampoco es para tanto, si esto de adular a la Ayuso por su bien pagados medios es lo más habitual
#7 manolo_tenaza
#3 Menéame no representa a nadie. Esta sujeta puede salir libremente por cualquier lugar de España y es aclamada allá donde va, mientras que el felón mentiroso tiene que cortar tres manzanas para asomar la cabeza en cualquier parte.
Cuñado #1 Cuñado
Lo siento, compañeros, pero tengo que menear esta putísima mierda. Aún no tengo muy claro el por qué. Pero me siento profundamente impelido a dar a conocer esta información.
sotillo #2 sotillo
#1 Que huevos tienes o llama a urgencias que puedes estar delirando, la calor es muy mala
#6 Leon_Bocanegra
No os la vais a coger. Señores y señoras de El inMundo
#9 Leon_Bocanegra
Muy fan de la etiqueta "lamida de ojete"
#10 Leon_Bocanegra
tu tampoco te la vas a coger.
arroba82 #8 arroba82
Es una noticia relevante. Me recuerda a la que Ana Botella y Espe fueron conjuntadas. Arancha Navarro y El Mundo Tudei nos mantienen informados de las cosas importantes. Qué guapa y qué bien gobierna. Desde aquí pido promover que la asociación de prensa premie al periodista.
