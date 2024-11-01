Lo que sigue no es un análisis político convencional. Es un intento de aplicar principios de cognosis pura al estudio de un fenómeno que trasciende las categorías habituales del debate político español. Un análisis que busca certeza sin necesidad de sentido, verdad sin requerimiento de comodidad.
| etiquetas: ayuso , análisis
Iba a soltar una burrada, pero dejémoslo en que el nivel de lamebotismo ha reventado mi vergüenzaajenómetro
Me río, pero al paso que vamos lo mismo dentro de siglo y algo se le recuerda a este artículo con la misma trascendencia que tuvo el "J'accuse" de Zolá de hace siglo y algo.
Ha usado buenos prompts
Pero vamos que ya no por la palabrería del artículo....si no que es que llegas a los puntos que yo mencionaba y de verdad ¿qué mierda se mete el que lo escribió para semejante alteración de la realidad?
Genera adhesión emocional masiva sin recurrir a populismo clásico Inserte declaraciones acerca de que es muy de aqui las cañitas, las terrazas, y ¿qué pasa? Libertad. Comunismo o libertad. Sobre en blanco. El lado bueno de… » ver todo el comentario
Venga, va, tu has visto Ayuso y esdrújulas y te has lanzao ahí toloco. Reconócelo.
Genera adhesión emocional masiva sin recurrir a populismo clásico
Implementa políticas técnicamente liberales en un contexto culturalmente conservador
Mantiene credibilidad sin necesidad de narrativas victimistas
Resiste ataques sistemáticos incrementando su capital político
Trasciende categorías tradicionales izquierda-derecha sin perder coherencia ideológica
"
No se que se fuma el tal Jesús González que firma esto pero....
Señor BurnsSeñora Ayuso, su campaña parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos, ¿por qué es usted tan popular?
"Siempre pensé cuando veía a Isabel en 13TV que era una guerrera no una Reina, erré de principio a fin , durante el COVID me enamoré de ella e hinqué la rodilla, es Isabel de Castilla."