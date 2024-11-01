edición general
Isabel Díaz Ayuso: fenómeno post-antropocéntrico en el colapso de la antropociencia política

Lo que sigue no es un análisis político convencional. Es un intento de aplicar principios de cognosis pura al estudio de un fenómeno que trasciende las categorías habituales del debate político español. Un análisis que busca certeza sin necesidad de sentido, verdad sin requerimiento de comodidad.

reivaj01 #6 reivaj01
Poco antropocientea pa lo guapa que es.
The_Ignorator #12 The_Ignorator
#10 Hosti, ni de lejos llegué ahi.
Iba a soltar una burrada, pero dejémoslo en que el nivel de lamebotismo ha reventado mi vergüenzaajenómetro
Bolgo #13 Bolgo
#12 un poco de respeto al autor del panfleto que ha desarrollado una nueva disciplina: la antropociencia política :-S
The_Ignorator #14 The_Ignorator
#13 xD xD xD
Me río, pero al paso que vamos lo mismo dentro de siglo y algo se le recuerda a este artículo con la misma trascendencia que tuvo el "J'accuse" de Zolá de hace siglo y algo.
Bolgo #15 Bolgo
#14 Émile no aprobaría tu cometario xD
The_Ignorator #16 The_Ignorator
#15 No, no....ni yo xD pero díselo a los del futuro
Bolgo #17 Bolgo
#16 ya… lo jodido es que es plausible jajaja
Triborato #18 Triborato
#13 antropopaciencia me ha faltado a mí para llegar hasta el final. Hasta dónde dice que sus políticas generan "Reducción de ruido informativo" he llegado.
Pertinax #19 Pertinax
#18 Este ha escrito una chorrada para intentar colársela a todo el mundo. Tampoco es el primero.
Bolgo #20 Bolgo
#18 no se le escapa una, también pilota de termodinámica, menudo pájaro.
Ha usado buenos prompts
The_Ignorator #11 The_Ignorator
#8 Si, menos mal que septiembre está a la vuelta de la esquina.
Pero vamos que ya no por la palabrería del artículo....si no que es que llegas a los puntos que yo mencionaba y de verdad ¿qué mierda se mete el que lo escribió para semejante alteración de la realidad?

Genera adhesión emocional masiva sin recurrir a populismo clásico Inserte declaraciones acerca de que es muy de aqui las cañitas, las terrazas, y ¿qué pasa? Libertad. Comunismo o libertad. Sobre en blanco. El lado bueno de…   » ver todo el comentario
#9 endy
Menudo antropotostón
Pertinax #1 Pertinax *
#0 No me digas que has entendido este ladrillo, porque no me lo creo.

Venga, va, tu has visto Ayuso y esdrújulas y te has lanzao ahí toloco. Reconócelo. :troll:
The_Ignorator #2 The_Ignorator
#1 Yo he llegado a "[...]Ayuso representa una anomalía estadística que desafía los modelos predictivos convencionales. Una figura que simultáneamente:

Genera adhesión emocional masiva sin recurrir a populismo clásico
Implementa políticas técnicamente liberales en un contexto culturalmente conservador
Mantiene credibilidad sin necesidad de narrativas victimistas
Resiste ataques sistemáticos incrementando su capital político
Trasciende categorías tradicionales izquierda-derecha sin perder coherencia ideológica
"

No se que se fuma el tal Jesús González que firma esto pero....  media
Pertinax #3 Pertinax
#2 Es que es de traca.
The_Ignorator #4 The_Ignorator
#3 Señor Burns Señora Ayuso, su campaña parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos, ¿por qué es usted tan popular?
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Yo lo entiendo porque es obvio que esta tendencia hacia la baja entropía es contraintuitiva en sistemas políticos humanos, que típicamente evolucionan hacia mayor complejidad, opacidad y (sic) ineficiencia debido a las dinámicas de captura regulatoria y clientelismo.
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#5 Ni yo mismo lo hubiera dicho mejor.
Pertinax #8 Pertinax
#7 Suspendido en neolengua.
#10 PerritaPiloto
#2 Frase final del artículo:

"Siempre pensé cuando veía a Isabel en 13TV que era una guerrera no una Reina, erré de principio a fin , durante el COVID me enamoré de ella e hinqué la rodilla, es Isabel de Castilla."
