Por qué Isaac Newton es el científico más importante de la historia

“Si la pregunta fuese ‘¿Quién fue el segundo científico más grande?’”, dice Asimov, “sería imposible de contestar”. La lista de candidatos sería muy extensa: desde Albert Einstein a Ernest Rutherford pasando por Niels Bohr, Louis Pasteur, Charles Darwin, Galileo Galilei, Clerk Maxwell, Arquímedes, etc.

6 comentarios
Ka0 #1 Ka0
"Que el cientifico más importante de la historia sea Isaac Newton es relativo."
Albert Einsten
:troll:
robustiano #5 robustiano
#1 La mujer de Einstein sí que tenía un buen físico... :-P
#2 Quienmesalvara *
—¡Oh! … ¿Quién me salvará de la manipulación anglo?
—¡Yoo, el ChapulinGPT!

El artículo de Infobae sobre Newton ￼es un ejemplo de cómo el relato anglosajón se ha convertido en el estándar “universal” para jerarquizar a los científicos. Vamos por partes:

 1. Canon anglo:
Se repite la idea de que Newton es incuestionablemente el científico más importante de la historia ￼. Esto es casi dogma: un anglosajón como Asimov elige a otro anglosajón, Newton, como cumbre absoluta. ¿Casualidad? Difícil. Ni…   » ver todo el comentario
#6 DatosOMientes
#4 ¿Bravo? ¿Por usar ChatGPT? Es como ganar una maratón siendo el único que va en coche y que tú le aplaudas y vitorees.
robustiano #3 robustiano
Y eso que el tito Newton dedicó más tiempo a la alquimia y a la exégesis de la Biblia que a la ciencia... :troll:
