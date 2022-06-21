“Si la pregunta fuese ‘¿Quién fue el segundo científico más grande?’”, dice Asimov, “sería imposible de contestar”. La lista de candidatos sería muy extensa: desde Albert Einstein a Ernest Rutherford pasando por Niels Bohr, Louis Pasteur, Charles Darwin, Galileo Galilei, Clerk Maxwell, Arquímedes, etc.
Albert Einsten
—¡Yoo, el ChapulinGPT!
El artículo de Infobae sobre Newton ￼es un ejemplo de cómo el relato anglosajón se ha convertido en el estándar “universal” para jerarquizar a los científicos. Vamos por partes:
1. Canon anglo:
Se repite la idea de que Newton es incuestionablemente el científico más importante de la historia ￼. Esto es casi dogma: un anglosajón como Asimov elige a otro anglosajón, Newton, como cumbre absoluta. ¿Casualidad? Difícil. Ni… » ver todo el comentario