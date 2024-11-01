edición general
El irónico comentario de Jimmy Kimmel contra Donald Trump: Puede que tenga que mostrar las listas Epstein

La cadena ABC había decidido levantar su ciclo tras sus polémicos dichos sobre el asesinato de Charlie Kirk. En su regreso, el presentador apuntó contra la administración del republicano.

