¿Ironía o sarcasmo?

Es frecuente escuchar expresiones en las que los conceptos de ironía y sarcasmo tienden a confundirse; sin embargo, existe un matiz que los diferencia. Ironía es la expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada; por ejemplo, La fiesta fue un éxito (cuando en realidad fue un fiasco). En cambio, sarcasmo expresa una burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Por ejemplo, –¿Te gustó la comida? –Sí, estuvo rica. Sírveme lo que sobró para...