Irlanda y las mujeres de los pomelos ayudaron a cambiar el mundo [ING]
Irlanda y las Grapefruit Ladies ayudaron a cambiar el mundo
|
etiquetas
:
pomelos
,
irlanda
,
mujeres
,
apartheid
,
sudafrica
,
dunnes
relacionadas
#1
alehopio
*
Acciones así nos dan esperanza en la supervivencia de la humanidad: la acción de unos pocos que tienen razón teniendo un impacto global para cambiar la conciencia de todos.
Qué envidia!!! ( sobre que podamos repetir algo así ahora )
1
K
27
#2
gelatti
La historia está en la wikipedia :
en.m.wikipedia.org/wiki/Dunnes_Stores_strike
0
K
16
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Qué envidia!!! ( sobre que podamos repetir algo así ahora )