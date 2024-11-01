edición general
2 meneos
16 clics

Irlanda y las mujeres de los pomelos ayudaron a cambiar el mundo [ING]  

Irlanda y las Grapefruit Ladies ayudaron a cambiar el mundo

| etiquetas: pomelos , irlanda , mujeres , apartheid , sudafrica , dunnes
2 0 0 K 27 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
alehopio #1 alehopio *
Acciones así nos dan esperanza en la supervivencia de la humanidad: la acción de unos pocos que tienen razón teniendo un impacto global para cambiar la conciencia de todos.

Qué envidia!!! ( sobre que podamos repetir algo así ahora )
1 K 27
gelatti #2 gelatti
La historia está en la wikipedia : en.m.wikipedia.org/wiki/Dunnes_Stores_strike
0 K 16

menéame