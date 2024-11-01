El IRGC dice que un petrolero fue alcanzado por un dron en el Estrecho de Ormuz tras ignorar las advertencias [EN]

Según el comunicado emitido el 7 de marzo por la Oficina de Relaciones Públicas del CGRI, el buque atacado porque ignoró órdenes repetidas sobre la "prohibición de paso y condiciones inseguras" en el Estrecho de Ormuz.
| etiquetas: ormuz , petroleros , ataques
The IRGC Navy just announced to have targeted the US-owned oil tanker "Louis P", with a Kamikaze Drone.
It is located in Al Jubail anchor.
www.meneame.net/story/sabotaje-gasoducto-nord-stream-provoco-emision-4
Hundir petroleros crimen contra la humanidad??Si se hace por gusto, si, debería de serlo. Si se hace en plan, si tú matas a mis niños con bombas yo te dejo sin petróleo , para que te sea más difícil masacrarne ,pues ya no tanto.