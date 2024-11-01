edición general
El IRGC dice que un petrolero fue alcanzado por un dron en el Estrecho de Ormuz tras ignorar las advertencias [EN]

El IRGC dice que un petrolero fue alcanzado por un dron en el Estrecho de Ormuz tras ignorar las advertencias [EN]

Según el comunicado emitido el 7 de marzo por la Oficina de Relaciones Públicas del CGRI, el buque atacado porque ignoró órdenes repetidas sobre la "prohibición de paso y condiciones inseguras" en el Estrecho de Ormuz.

7 comentarios
#1 sarri
Esas traducciones... ¿Dado de baja?
#5 Suleiman
Por lo que he oído, si es el de esta mañana, es de Malta... UE. Ahí lo dejo.
#6 sliana
#5 pues ataque de falsa bandera para forzar la entrada de ue en la guerra y dividir el gasto, no los beneficios posteriores
#2 amusgada *
pos entos ya irán dos, entré a leer si era el Louis P. que acabo de ver le metieron pepinazo, y no, éste se llama "Prima" .Eso sí, cargueros chinos pasan tan panchamente

The IRGC Navy just announced to have targeted the US-owned oil tanker "Louis P", with a Kamikaze Drone.

It is located in Al Jubail anchor.  media
#3 mariopg
hundir un petrolero no es un crimen contra la humanidad???
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 no lo es envenenar el mar con gas por atacar un gaseoducto
www.meneame.net/story/sabotaje-gasoducto-nord-stream-provoco-emision-4
Alfon_Dc #7 Alfon_Dc *
#3
Hundir petroleros crimen contra la humanidad??Si se hace por gusto, si, debería de serlo. Si se hace en plan, si tú matas a mis niños con bombas yo te dejo sin petróleo , para que te sea más difícil masacrarne ,pues ya no tanto.
