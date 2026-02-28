Iraníes en España: "Cuando tu país está siendo bombardeado, sientes que una parte de ti tiembla, incluso estando lejos"

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, iraníes que residen en València expresan su preocupación por la situación de sus familiares en el país, donde el gobierno ha cortado el acceso a internet. Este sábado hemos amanecido con la noticia de un gran ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha dicho en un mensaje de vídeo que la operación se lanzó "para eliminar la amenaza existencial" que plantea la República Islámica y "crear las condiciones"...