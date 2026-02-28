Iraníes en España: "Cuando tu país está siendo bombardeado, sientes que una parte de ti tiembla, incluso estando lejos"

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, iraníes que residen en València expresan su preocupación por la situación de sus familiares en el país, donde el gobierno ha cortado el acceso a internet. Este sábado hemos amanecido con la noticia de un gran ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha dicho en un mensaje de vídeo que la operación se lanzó "para eliminar la amenaza existencial" que plantea la República Islámica y "crear las condiciones"...
| etiquetas: irán , estados unidos , israel , guerra
Ya no se habla de ataques, solo de amenazas a Chipre, Dubai, logros de ayer y esas cosas pero no es lo de ayer y parece que no hay ataques significativos en curso.
Supongo que ha funcionado lo de esta noche de la OTAN (por qué ya no se puede hablar de EEUU e Israel solos)
