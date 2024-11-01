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Irán utiliza MizarVision y la inteligencia artificial para atacar bases estadounidenses (EN)
MizarVision: cómo la inteligencia artificial china aplicada a las imágenes satelitales ayudó a Irán a localizar bases estadounidenses y cambió las reglas de la guerra geoespacial.
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:
mizarvision
,
ia
,
satélite
,
china
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irán
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guerra
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tecnología
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tecnología
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relacionadas
#3
WcPC
*
Irán lleva décadas mapeando las bases de USA a su alrededor...
Décadas...
No ha sido por una IA precisamente.
Este tipo de noticias de conceder a una tecnología concreta la "clave" para ganar una guerra es absurda.
Lo que ha hecho que Irán gane esta guerra ha sido que se han preparado durante décadas, puesto sus fábricas de armamento y almacenes bajo tierra donde no puede alcanzarla USA.
Diseñando un sistema de toma de decisiones completamente descentralizado, donde no importa si matas a la cúpula, ellos siguen actuando independientemente de a cuantos mates y por último, con la razón de no ser unos putos genocidas de mierda.
Preparación e inteligencia HUMANA, nada de cacharritos IA
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#6
daTO
#3
Correcto, las armas mágicas sirven para la propaganda, pero no para ganar guerras. El único caso que se me ocurre, y es muy discutible, es el final de la guerra Japón usa, y no fue solo por arrojar bombas atómicas sobre ciudades sin defensas, hubo más factores. Lo único que funciona es prepararse bien,
2
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#7
Tkachenko
#6
si, como que la URSS invadió Manchuria
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#8
WcPC
#7
Eso y que ya no tenían flota para defender su isla.
Si hubieran esperado un tiempo se habrían rendido igual.
De hecho es muy plausible que ya intentaran rendirse solo que no de manera "incondicional" como única condición que el emperador siguiera siendo emperador..
Vamos, una condición nimia.
0
K
12
#4
tierramar
*
Relacionado: La "guerra espacial" ya es una realidad y la están librando EEUU, Rusia y China con un arma particular: sus satélites
www.meneame.net/m/Hemeroteca/guerra-espacial-ya-realidad-estan-librand
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#2
Supercinexin
Ésto es positivo, porque ahora habrá un mayor mercado de armamento probado en combate real, no sólo el israelita. Las Fuerzas Armadas Españolas, por ejemplo, podrán comprar armamento chino para defenderse de Marruecos y de Inglaterra, si es necesario, a un mejor precio en un mercado con más competidores, no solamente judíos.
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#1
Tkachenko
El artículo se puede leer en castellano también
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#5
arreglenenlacemagico
si lo dice metodoviral! cuando el rusoplanismo hace aguas
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8
comentarios)
menéame
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Décadas...
No ha sido por una IA precisamente.
Este tipo de noticias de conceder a una tecnología concreta la "clave" para ganar una guerra es absurda.
Lo que ha hecho que Irán gane esta guerra ha sido que se han preparado durante décadas, puesto sus fábricas de armamento y almacenes bajo tierra donde no puede alcanzarla USA.
Diseñando un sistema de toma de decisiones completamente descentralizado, donde no importa si matas a la cúpula, ellos siguen actuando independientemente de a cuantos mates y por último, con la razón de no ser unos putos genocidas de mierda.
Preparación e inteligencia HUMANA, nada de cacharritos IA
Si hubieran esperado un tiempo se habrían rendido igual.
De hecho es muy plausible que ya intentaran rendirse solo que no de manera "incondicional" como única condición que el emperador siguiera siendo emperador..
Vamos, una condición nimia.
www.meneame.net/m/Hemeroteca/guerra-espacial-ya-realidad-estan-librand