Irán señala las universidades de Israel y EE.UU. en Oriente Medio como objetivos militares

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria aseguró que «todas las universidades del régimen de ocupación (en referencia a Israel) y de Estados Unidos son objetivos legítimos hasta que dos universidades sean atacadas en respuesta por las iraníes que han sido destruidas». La madrugada del sábado, EE.UU. e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el pasado jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán...