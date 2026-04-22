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¿Irán puede confiar en Trump? Las dudas dificultan las negociaciones de paz
Los dirigentes iraníes temen sufrir otro revés a manos del presidente Trump, quien desechó el acuerdo nuclear alcanzado durante el mandato de Obama tras largas negociaciones.
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Yorga77
¿Es cachondeo? Nadie en su sano juicio confía en el hombre cheto.
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#2
ruinanamas
Trump es el menos adecuado para aplicar la frase "Dos no pelean si uno no quiere" ya que Trump se pelea consigo mismo todos los días.
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