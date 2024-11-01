edición general
Irán en furia, Francia con más ojivas y España niega sus bases a Trump

En medio de los ataques estadounidenses e israelíes en Irán, que provocaron una escalada regional y una alerta mundial, el presidente francés Emmanuel Macron anunció este lunes que ordenó el "aumento del número de cabezas nucleares"' en el arsenal de su país como forma de disuasión, al remarcar que "el orden basado en reglas está en ruinas", haciendo referencia al uso de la fuerza por parte de Washington, Tel Aviv y Teherán —patrocinador del terrorismo—, mientras en la misma jornada el gobierno de España denegaba el acceso de Donald Trump...

2 comentarios
ochoceros #2 ochoceros
Una vez más los franceses dando lecciones de cómo evitar problemas. Desde la guillotina hasta nuestros días van muy por delante y nosotros sin aprender pese a tener el ejemplo justo enfrente.
rubianes #1 rubianes
y yo que siempre pensé que el patrocinador del terrorismo mundial eran los EE.UU. y ahora resulta que no, que es Teherán, vaya, que cosas pasan.
0 K 9

