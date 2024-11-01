Irán está penetrando las defensas antimisiles balísticos de Israel con lanzamientos de ojivas de racimo a gran altitud [EN]

La brecha que Irán está aprovechando con estos ataques de misiles con munición en racimo va más allá de simplemente eludir las defensas. Por extensión, ejerce una mayor presión sobre las menguantes reservas de valiosos interceptores de fase intermedia para intentar neutralizar estas amenazas antes de que lancen sus ojivas. Teniendo todo esto en cuenta, lo que estamos viendo con los ataques de Irán contra Israel mediante misiles balísticos con ojivas de racimo podría tener implicaciones aún mayores para futuros conflictos.