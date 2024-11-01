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Irán está penetrando las defensas antimisiles balísticos de Israel con lanzamientos de ojivas de racimo a gran altitud [EN]

Irán está penetrando las defensas antimisiles balísticos de Israel con lanzamientos de ojivas de racimo a gran altitud [EN]

La brecha que Irán está aprovechando con estos ataques de misiles con munición en racimo va más allá de simplemente eludir las defensas. Por extensión, ejerce una mayor presión sobre las menguantes reservas de valiosos interceptores de fase intermedia para intentar neutralizar estas amenazas antes de que lancen sus ojivas. Teniendo todo esto en cuenta, lo que estamos viendo con los ataques de Irán contra Israel mediante misiles balísticos con ojivas de racimo podría tener implicaciones aún mayores para futuros conflictos.

| etiquetas: irán , israel , misiles , racimo , defensas
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Lo que más gracia me hace de toda esa situación es los perfiles de rrss de Israel quejándose del uso de armas prohibidas como las bombas de racimo sobre población civil cuando Israel las lleva usando años contra población civil, cuando ni ellos ni Irán ni Ucrania ni Rusia ni EEUU entre otros han firmado su prohibición.

Armas que como las de uranio empobrecido deberían estar totalmente desaparecidas
60 K 610
Herumel #2 Herumel
#1 Luego se quejarán de que les caiga una bomba nuclear, cuando ellos llevan evitando que se les controle por ello décadas... vamos hipocresía nivel galactico.
6 K 82
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#2 es que aún estando totalmente en contra del uso de estas armas contra poblaciones civiles y pedir la condena, qué cojones quieren que hagamos?

Condenar a Irán? Por supuesto, sus líderes deben ser llevados ante la justicia, pero es que antes que ellos, van unos cuantos israelís por lo mismo.
Que no se les lleva? Pues que hacemos?
5 K 65
#19 R2dC
#9 No es lo mismo tirar una bomba de racimo como los azeries en armenia en mitad de un barrio residencial, que los iranies a gran altura sobre israel para engañar sus sistemas de defensa.

Que también te digo, que después de lo que han hecho en palestina con fósforo blanco (entre otros), que les apliquen de su propia medicina es la última de mis preocupaciones.
4 K 39
Yoryo #20 Yoryo
#9 No es lo mismo ser atacado y defenderse que atacar.
0 K 10
Supercinexin #10 Supercinexin
#1 A mí no me hace ninguna gracia porque me recuerda lo cínicos e inmorales que son los colonos racistas y los millones de víctimas inocentes que han causado mientras se mean en nuestra puta cara.

Por eso no les escucho cuando salen en los telediarios y por eso no leo sus prensas y por eso me mantengo a mil años luz de sus RRSS.

Sinceramente, no sé cómo puedes aguantar ver esos pozos infectos de demonios inhumanos. Tronko, en serio, hay muchísimas noticias de gente decente y buena, hay…   » ver todo el comentario
12 K 129
azathothruna #13 azathothruna *
#1 Deberian reclamar a su amigo imaginario, de por que, a pesar de que son elegidos, usan armas prohibidas los gentiles / goyim contra ellos :troll:
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#3 candonga1
Les acaba de caer un pepinazo en Haifa... el día que acierten al almacén de Nitrato Potásico que tienen en la zona, va a temblar todo Israel.

Tres desaparecidos tras el impacto de un misil iraní en Haifa

www.europapress.es/internacional/noticia-tres-desaparecidos-impacto-mi
11 K 139
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Me estoy acordando del almacén del puerto de Beirut.
5 K 80
#6 candonga1
#5 Pues eso.
2 K 55
LinternaGorri #7 LinternaGorri
#5 los israelíes seguro que no tuvieron nada que ver, seguro
6 K 82
#15 fliper
#7 Nada. Todo apunta a que se dejaron la plancha encendida en la lavandería del puerto
2 K 27
HeilHynkel #4 HeilHynkel
En realidad no .. cuando la ojiva se dispersa ya ha burlado los sistemas antibalísticos. Lo que hacen las ojivas es mearse en la cúpula de hierro, que es el último escalón de la defensa (no, la cúpula no son los Patriot ni los Arrow ni los THAAD)
1 K 29
Bombástico #18 Bombástico
#4 Ni de coña, la Cúpula de Hierro está pensada para cohetes.
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DDJ #12 DDJ *
Hablo a nivel cuñado pero no me parece que sea una típica bomba de racimo sino que son misiles que portan mini proyectiles. No sé si me explico.

Parece que además buscan lograr que la intercepción del misil principal no sea del todo efectiva. Ya digo que hablo como cuñado, pero es lo que me ha parecido ver en algunos vídeos en los que que interceptan al misil en vuelo pero se ven estelas que siguen teniendo velocidad, como si fuera fuegos artificiales, que me da a mí que son estas ojivas internas.

PD: Estoy abierto a tragarme mis palabras :popcorn:
1 K 19
jonolulu #14 jonolulu
#12 No deja de ser una bomba de racimo, solo que en vez de buscar la mayor dispersión de daño posible, buscan el mayor número de objetos que hagan poco útil el uso de interceptores
2 K 38
DDJ #17 DDJ *
#16 Sí, lo sé, ayer mismo comenté eso www.meneame.net/story/misiles-iranies-causan-graves-danos-materiales-t

#14 Yo me refiero a una versión aprovechando la tecnología actual, igual que hay aviones que lanzan misiles, luego llegaron los drones que portan misiles, esta sería la versión de misil que al mismo tiempo porta misiles. Lo pensé cuando se vieron los primeros vídeos de lanzamientos de misiles a Tel Aviv de hace unos meses y hace unos días salió un video de…   » ver todo el comentario
0 K 11
#16 fliper
#12 Siguen estando prohibidas por la Convención sobre municiones de Racimo para los países que lo han ratificado, ni USA ni Israel ni Irán. Tanto Israel como USA las han utilizado con anterioridad. Lo que no puede ser es que no veas ningún problema cuando las usas tu pero sí cuando te las lanzan a ti. Irán todavía no les ha lanzado fósforo blanco, así que los sionistas todavía les llevan la delantera en cuanto hijoputistas
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Paladio #8 Paladio
¿qué alegan los de israel? verdugo no pide clemencia
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#21 Hemin
Este tipo de armas no se fabricaban en España?
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