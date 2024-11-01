Irán está penetrando las defensas antimisiles balísticos de Israel con lanzamientos de ojivas de racimo a gran altitud [EN]

La brecha que Irán está aprovechando con estos ataques de misiles con munición en racimo va más allá de simplemente eludir las defensas. Por extensión, ejerce una mayor presión sobre las menguantes reservas de valiosos interceptores de fase intermedia para intentar neutralizar estas amenazas antes de que lancen sus ojivas. Teniendo todo esto en cuenta, lo que estamos viendo con los ataques de Irán contra Israel mediante misiles balísticos con ojivas de racimo podría tener implicaciones aún mayores para futuros conflictos.
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Armas que como las de uranio empobrecido deberían estar totalmente desaparecidas
Condenar a Irán? Por supuesto, sus líderes deben ser llevados ante la justicia, pero es que antes que ellos, van unos cuantos israelís por lo mismo.
Que no se les lleva? Pues que hacemos?
www.meneame.net/story/volkswagen-confirma-empezara-fabricar-componente
Si no esto:
www.elsaltodiario.com/union-europea/por-suspender-acuerdo-israel-ue
Que también te digo, que después de lo que han hecho en palestina con fósforo blanco (entre otros), que les apliquen de su propia medicina es la última de mis preocupaciones.
Por eso no les escucho cuando salen en los telediarios y por eso no leo sus prensas y por eso me mantengo a mil años luz de sus RRSS.
Sinceramente, no sé cómo puedes aguantar ver esos pozos infectos de demonios inhumanos. Tronko, en serio, hay muchísimas noticias de gente decente y buena, hay… » ver todo el comentario
Tres desaparecidos tras el impacto de un misil iraní en Haifa
www.europapress.es/internacional/noticia-tres-desaparecidos-impacto-mi
Me estoy acordando del almacén del puerto de Beirut.
Parece que además buscan lograr que la intercepción del misil principal no sea del todo efectiva. Ya digo que hablo como cuñado, pero es lo que me ha parecido ver en algunos vídeos en los que que interceptan al misil en vuelo pero se ven estelas que siguen teniendo velocidad, como si fuera fuegos artificiales, que me da a mí que son estas ojivas internas.
PD: Estoy abierto a tragarme mis palabras
#14 Yo me refiero a una versión aprovechando la tecnología actual, igual que hay aviones que lanzan misiles, luego llegaron los drones que portan misiles, esta sería la versión de misil que al mismo tiempo porta misiles. Lo pensé cuando se vieron los primeros vídeos de lanzamientos de misiles a Tel Aviv de hace unos meses y hace unos días salió un video de… » ver todo el comentario