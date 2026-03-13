edición general
Irán desafía a la potente Armada de Estados Unidos en una batalla naval asimétrica en el Golfo

El control iraní del estrecho de Ormuz, un flanco vulnerable a posible ataques con drones o lanchas rápidas, y el riesgo al minado de las aguas, dificulta la entrada en acción de las fragatas estadounidenses para proteger a los cargueros. El vídeo dura 40 segundos. Una lancha motora enfoca uno de los costados del buque petrolero Safesea Vishnu, frente a la costa de Umm Qasr, en el sur de Irak. Es la medianoche del miércoles. El agua está tranquila.Una fuerte explosión, seguida de otra, probablemente generada por la primera, provoca un incendio

En los primeros días les han amochado casi toda la flota de superficie. Desde las cosas más viejas con más 50/60 años a las más nuevas que acaban de entrar en servicio.

Que no han desaparecido del todo, pero tanto como "desafío"...

PD: Golpear un petrolero civil desarmado parece menos arriesgado que jugarsela con un barco de guerra.
Irán desafía a la potente Armada de Estados Unidos en una batalla naval asimétrica

Y tan asimétrica, como que están atacando cargueros civiles desarmados xD
