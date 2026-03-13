Irán desafía a la potente Armada de Estados Unidos en una batalla naval asimétrica en el Golfo

El control iraní del estrecho de Ormuz, un flanco vulnerable a posible ataques con drones o lanchas rápidas, y el riesgo al minado de las aguas, dificulta la entrada en acción de las fragatas estadounidenses para proteger a los cargueros. El vídeo dura 40 segundos. Una lancha motora enfoca uno de los costados del buque petrolero Safesea Vishnu, frente a la costa de Umm Qasr, en el sur de Irak. Es la medianoche del miércoles. El agua está tranquila.Una fuerte explosión, seguida de otra, probablemente generada por la primera, provoca un incendio