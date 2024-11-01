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Irán declara a los Emiratos Árabes Unidos como estado enemigo, cambiando el estatus anterior de vecino [eng]

Ali Khedryan, miembro del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní: "La República Islámica ya no considera a los Emiratos Árabes Unidos como un vecino, sino como una base enemiga. Existe una seria sospecha de que los aviones de los Emiratos Árabes Unidos retiraron su bandera y lanzaron un ataque directo contra territorio iraní. De ahora en adelante, los Emiratos Árabes Unidos serán tratados como la región del Kurdistán y los atacaremos en cualquier momento que lo consideremos necesario".

| etiquetas: geoestrategia , política , economía , petróleo , guerra , ormuz
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4 comentarios
7 0 0 K 93 actualidad
alehopio #1 alehopio
Esto sucede después de que:

Fuerzas estadounidenses atacan instalaciones militares en Irán mientras hay enfrentamientos armados entre ambos países
www.meneame.net/story/fuerzas-estadounidenses-atacan-instalaciones-mil
1 K 32
#4 Grahml *
Y todo porque Trump quiere quedarse con el petróleo de Irán.

Qué desaguisado va a tener en frente el que sustituya a Trump. Probablemente demócrata.
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azathothruna #3 azathothruna
Y creo que son muy cercanos a los zionistas esos de EAU
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Bombástico #2 Bombástico
EAU calienta que sales.
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menéame