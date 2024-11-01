Irán declara a los Emiratos Árabes Unidos como estado enemigo, cambiando el estatus anterior de vecino [eng]

Ali Khedryan, miembro del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní: "La República Islámica ya no considera a los Emiratos Árabes Unidos como un vecino, sino como una base enemiga. Existe una seria sospecha de que los aviones de los Emiratos Árabes Unidos retiraron su bandera y lanzaron un ataque directo contra territorio iraní. De ahora en adelante, los Emiratos Árabes Unidos serán tratados como la región del Kurdistán y los atacaremos en cualquier momento que lo consideremos necesario".