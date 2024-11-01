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Irán ataca un complejo químico israelí vinculado a la producción de fósforo blanco (EN)
La República Islámica ha intensificado sus operaciones de represalia con drones y misiles contra Israel en los últimos días
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sionismo
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israel
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irán
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#2
azathothruna
Que los zionistas inhalen la democracia que llevan a palestinos, libaneses e iranies
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#9
carraxe
*
#2
y a yemeníes, sudaneses, iraquíes, kurdos, libios, sirios y etíopes, y seguro que me dejo a varios
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#1
Tkachenko
Más
xcancel.com/DropSiteNews/status/2036919381473505590?s=20
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#5
Nekobasu
#1
mas,,MAS!!!!
¡Dadles caña!
2
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#7
Ishkar
#5
Te falta el meme
1
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23
#10
joffer
Esto si que es hacer el bien, venga de donde venga.
1
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#11
Supercinexin
En nombre de la Humanidad: Gracias.
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#6
cdya
¿ A quien lo le apetece que EEUU y Israel salgan de todo esto con el rabo entre las piernas?
2
K
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#8
yukatan
*
#6
es que esto podria traer decadas de tranquilidad... Si USA e Israel pierden. El relato ya lo han perdido.
Una operación por tierra desastrosa podria ser el último capítulo. USA abandona y se va diciendo que han muerto muchos marines, pero que han destruido el uranio por ejemplo...
Israel se queda sola chupando misiles cada 90 minutos hasta hacerlo inhabitable....
sigo soñando
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K
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#12
DatosOMientes
¿Ha habido impactos o sólo intercepciones?
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#3
solojavi
Supongo que Rusia, China o ambos le están proporcionando información de inteligencia para marcar objetivos, o es eso o es que tienen muy infiltrados sus servicios de inteligencia (al nivel del mosad en los países árabes).
0
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9
#4
security_incident
#3
Tienen acceso a satélites rusos. Seguramente tb chinos.
No tienen la inteligencia de Mossad porque no tienen agentes en el consejo de Intel, AMD, Apple. Google, meta y Microsoft, pero me da que hay bastante gente en Palestina dispuesta a echar una mano.
Además Seguro que entre sus hackers, los rusos y los norcoreanos TB están haciendo pupa
7
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xcancel.com/DropSiteNews/status/2036919381473505590?s=20
¡Dadles caña!
Una operación por tierra desastrosa podria ser el último capítulo. USA abandona y se va diciendo que han muerto muchos marines, pero que han destruido el uranio por ejemplo...
Israel se queda sola chupando misiles cada 90 minutos hasta hacerlo inhabitable....
sigo soñando
No tienen la inteligencia de Mossad porque no tienen agentes en el consejo de Intel, AMD, Apple. Google, meta y Microsoft, pero me da que hay bastante gente en Palestina dispuesta a echar una mano.
Además Seguro que entre sus hackers, los rusos y los norcoreanos TB están haciendo pupa