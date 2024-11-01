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Irán ataca un complejo químico israelí vinculado a la producción de fósforo blanco (EN)

Irán ataca un complejo químico israelí vinculado a la producción de fósforo blanco (EN)  

La República Islámica ha intensificado sus operaciones de represalia con drones y misiles contra Israel en los últimos días

| etiquetas: sionismo , israel , irán , guerra , fósforo
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
azathothruna #2 azathothruna
Que los zionistas inhalen la democracia que llevan a palestinos, libaneses e iranies
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#9 carraxe *
#2 y a yemeníes, sudaneses, iraquíes, kurdos, libios, sirios y etíopes, y seguro que me dejo a varios
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Nekobasu #5 Nekobasu
#1 mas,,MAS!!!!

¡Dadles caña!
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Ishkar #7 Ishkar
#5 Te falta el meme  media
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joffer #10 joffer
Esto si que es hacer el bien, venga de donde venga.
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Supercinexin #11 Supercinexin
En nombre de la Humanidad: Gracias.
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cdya #6 cdya
¿ A quien lo le apetece que EEUU y Israel salgan de todo esto con el rabo entre las piernas?
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#8 yukatan *
#6 es que esto podria traer decadas de tranquilidad... Si USA e Israel pierden. El relato ya lo han perdido.

Una operación por tierra desastrosa podria ser el último capítulo. USA abandona y se va diciendo que han muerto muchos marines, pero que han destruido el uranio por ejemplo...

Israel se queda sola chupando misiles cada 90 minutos hasta hacerlo inhabitable....

sigo soñando
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#12 DatosOMientes
¿Ha habido impactos o sólo intercepciones?
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#3 solojavi
Supongo que Rusia, China o ambos le están proporcionando información de inteligencia para marcar objetivos, o es eso o es que tienen muy infiltrados sus servicios de inteligencia (al nivel del mosad en los países árabes).
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security_incident #4 security_incident
#3 Tienen acceso a satélites rusos. Seguramente tb chinos.
No tienen la inteligencia de Mossad porque no tienen agentes en el consejo de Intel, AMD, Apple. Google, meta y Microsoft, pero me da que hay bastante gente en Palestina dispuesta a echar una mano.

Además Seguro que entre sus hackers, los rusos y los norcoreanos TB están haciendo pupa
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menéame