Irán amplía la prohibición de pasear perros (ENG)

En Irán, la posesión de perros está mal vista desde la Revolución Islámica de 1979; las autoridades los consideran "inmundos" y son un legado de la influencia cultural occidental. Pero a pesar de los esfuerzos por desalentarla, la tenencia de perros está aumentando, particularmente entre los jóvenes, y se considera una forma de rebelión contra el restrictivo régimen iraní. No existe una ley nacional que prohíba directamente la tenencia de perros, pero los fiscales suelen emitir restricciones locales que la policía hace cumplir. "Pasear perros
Los perros deberían ir achicharrados a impuestos. Las únicas excepciones: los perros pastor y los lazarillos. Todos los demás, freír a los dueños a tasas.
Cualquier dia lo proponen.
Pregunta a los camareros a los que les dejan pañales cagados en la mesa o similares.
¿y qué pasa con los que tenemos hijos, perro y encima gato? Tu razonamiento patina cosa mala.
Lo siento pero te lo mereces.
Lo dicho, una loca de los gatos.
Ya basta de ir pisando mierdas de perro por las calles.
Que si el velo, que si un juicio por homosexualidad... Desde la distancia juzgando las demás sociedades, con la de vergüenzas que tenemos que resolver nosotros.