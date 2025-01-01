edición general
Irán amplía la prohibición de pasear perros (ENG)

En Irán, la posesión de perros está mal vista desde la Revolución Islámica de 1979; las autoridades los consideran "inmundos" y son un legado de la influencia cultural occidental. Pero a pesar de los esfuerzos por desalentarla, la tenencia de perros está aumentando, particularmente entre los jóvenes, y se considera una forma de rebelión contra el restrictivo régimen iraní. No existe una ley nacional que prohíba directamente la tenencia de perros, pero los fiscales suelen emitir restricciones locales que la policía hace cumplir. "Pasear perros

Supercinexin #3 Supercinexin
En ese aspecto, una sociedad mucho más avanzada que la nuestra, donde ya llevamos años sustituyendo a los niños por perros.

Los perros deberían ir achicharrados a impuestos. Las únicas excepciones: los perros pastor y los lazarillos. Todos los demás, freír a los dueños a tasas.
5
RamonMercader #4 RamonMercader
#3 Seguro que si prohibes tener perro, la gente que tiene perros en lugar de hijos pasarán a tener hijos.
5
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 Y si prohibes dormir en la calle los vagabundos comprarán casas. Es evidente :-P
8
RamonMercader #7 RamonMercader
#5 lo que no se es porque no prohiben las enfermedades
2
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#7 eso es jurisdicción de los terraplanistas.
0
johel #10 johel
#7 sujetale el cubata a kennedy jr
1
Aokromes #11 Aokromes
#7 o morirse antes de los 65 o vivir mas alla de los 65 :troll:
1
RamonMercader #23 RamonMercader
#11 riete si, pero viendo la deuda de la seguridad social y que ya ha empezado a jubilarse el baby-boom...

Cualquier dia lo proponen.
0
Aokromes #24 Aokromes
#23 la fuga de logan version 65 años, morirte nada mas jubilarte :troll:
0
dark_soul #13 dark_soul
#3 yo creo que va más por las cacas y meadas de los perretes. Nadie tiene que aguantar que los dueños de los perros los dejen cagar y mear por donde pasa la gente
1
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#13

Pregunta a los camareros a los que les dejan pañales cagados en la mesa o similares.
0
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#3

¿y qué pasa con los que tenemos hijos, perro y encima gato? Tu razonamiento patina cosa mala.
1
#20 Acabose
#3 A los Supercinexines se les debería rociar con salsa barbacoa, y atarles a un poste dentro de un pipican de uso exclusivo a perros muy muy babosos.
Lo siento pero te lo mereces.
2
Khadgar #22 Khadgar
#20 A los Supercinexines habría que ponerles una casette de el libro de la selva para que se tranquilicen un poco. :troll:
 media
0
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#6

Lo dicho, una loca de los gatos.
0
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
Es que los perros son los que mandan y están en el poder con su revolución y hacerles la competencia no esta bien visto.
0
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Esto viene de que algún seguidor de Mahoma era una loca de los gatos y dijo que "los ángeles no entran donde hay un perro"
0
Ripio #16 Ripio
Una idea fantástica que debería ser imitada.
Ya basta de ir pisando mierdas de perro por las calles.
0
Meneador_Compulsivo #12 Meneador_Compulsivo
Me ha recordado algo que ví en reddit, voy a enviarlo
0
Pejeta #18 Pejeta
"No existe una ley nacional que prohíba directamente la tenencia de perros" otra pregunta.
1
eltxoa #19 eltxoa
#18 bbc y sus bulos
0
#1 kaos_subversivo
Habrá que democratizarlos
0
salteado3 #21 salteado3
#1 Van calentando a la sociedad occidental con noticias como está para que nos parezca más normal que los Israelíes los bombardeen.

Que si el velo, que si un juicio por homosexualidad... Desde la distancia juzgando las demás sociedades, con la de vergüenzas que tenemos que resolver nosotros.
0

