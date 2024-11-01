edición general
Irak reduce a la mitad la producción del segundo campo petrolífero más grande del mundo por el cierre de Ormuz [EN]

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz en medio de una escalada de guerra con Israel y Estados Unidos.

Ka1900 #1 Ka1900
Señal de que el bloqueo va en serio. Si el crudo no tiene salida tienen que cerrar pozos. Amarrémonos, que vienen curvas.
Noeschachi #2 Noeschachi
A quien no le viene bien una crisis energética
siempreesverano #3 siempreesverano
La especia debe fluir
