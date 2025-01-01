edición general
Irak inicia excavación de enorme fosa común que dejó el Estado Islámico

Funcionarios iraquíes han comenzado la excavación de lo que se cree que es una fosa común dejada por el grupo extremista Estado Islámico durante su devastación en el país hace una década.

Khadgar #1 Khadgar
¿Excavaciones sionistas? :roll:
1 K 27

