9
meneos
15
clics
Irak inicia excavación de enorme fosa común que dejó el Estado Islámico
Funcionarios iraquíes han comenzado la excavación de lo que se cree que es una fosa común dejada por el grupo extremista Estado Islámico durante su devastación en el país hace una década.
irak
estado islámico
fosa común
muertos
actualidad
#1
Khadgar
¿Excavaciones sionistas?
