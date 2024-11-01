IPBES: el crecimiento de las empresas a costa de la biodiversidad pone en riesgo a economía y humanos

El crecimiento de la economía mundial se ha hecho a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad que ha puesto en riesgo sistémico y generalizado la economía, la estabilidad financiera y el bienestar humano, según el último informe del IPBES, que concluye que las empresas impactan en la naturaleza y todas dependen de ella. Esta es la principal conclusión del informe «Empresas y Biodiversidad», en el que han trabajado 79 expertos de 35 países durante tres años y que ha sido aprobado por los más de 150 países que integran el IPBES.