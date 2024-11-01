La invisibilidad de los niños migrantes que crecen 'sin papeles': "Tienen trabas para acceder a medicamentos o ir de excursión"

Cosas tan sencillas como ir de excursión con el colegio, acceder a ciertos medicamentos u obtener un diploma se complican para los niños migrantes sin papeles. En España, la ley vincula su situación administrativa a la que tengan sus padres, lo que en muchas ocasiones provoca que los hijos de los inmigrantes 'sin papeles' estén durante años en una situación de irregularidad que vulnera algunos de sus derechos.