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La invisibilidad de los niños migrantes que crecen 'sin papeles': "Tienen trabas para acceder a medicamentos o ir de excursión"

La invisibilidad de los niños migrantes que crecen 'sin papeles': "Tienen trabas para acceder a medicamentos o ir de excursión"

Cosas tan sencillas como ir de excursión con el colegio, acceder a ciertos medicamentos u obtener un diploma se complican para los niños migrantes sin papeles. En España, la ley vincula su situación administrativa a la que tengan sus padres, lo que en muchas ocasiones provoca que los hijos de los inmigrantes 'sin papeles' estén durante años en una situación de irregularidad que vulnera algunos de sus derechos.

| etiquetas: derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza , ética
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3 comentarios
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#1 BoosterFelix
Hola, señores periodistas. Creo que estaban buscando este universo pero se han quedado dormidos en la nave espacial y han ido a parar a otro universo. Un día les invito a dar un paseo por este universo. Conocerán a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista que las causa.

Para ellos, ustedes son aporófobos, porque si van por ahí publicando noticias que implican que la pobreza y la precariedad…   » ver todo el comentario
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Pertinax #2 Pertinax
#1 Raca raca la matraca.
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taSanás #3 taSanás
buena Tag #0 xD
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menéame