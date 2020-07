Lo inviolable debe ser la democracia

La inviolabilidad del rey tiene tanto fundamento como la infalibilidad del papa. Que tal cosa esté escrita en la Constitución y sigamos aceptándola después de cuarenta años de democracia no significa que no nos parezca una solemne bobada. Debería ser obvio a todos los efectos que el blindaje de la Jefatura del Estado en sus acciones políticas no tiene nada que ver con una supuesta protección total ante latrocinios, irregularidades o delitos de cualquier índole que pueda cometer el titular de la misma. Si la monarquía parlamentaria es una…