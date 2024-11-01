Investigan a un vecino de A Pobra de Trives tras localizar 90 animales muertos en una explotación ganadera

La Guardia Civil investiga a un vecino de A Pobra de Trives como presunto autor de un delito contra los animales. La investigación se inició el pasado mes de marzo, cuando se detectaron restos óseos en las proximidades de una explotación dedicada a la cría de ganado ovino y caprino. A raíz de estos indicios, agentes del Seprona, junto con personal veterinario de la Xunta de Galicia, realizaron una inspección en la finca. Durante la actuación localizaron un total de 90 cadáveres de animales, entre ovejas y cabras...