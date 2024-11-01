edición general
Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar

El Ayuntamiento de la localidad y la cooperativa en la que trabaja la madre del niño fallecido tras ser atropellado el pasado domingo en la A-92 han corrido con todos los gastos del entierro.

