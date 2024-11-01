Investigan la muerte violenta de un joven inglés en una urbanización de Orihuela (Alicante)

La Guardia Civil de Alicante investiga la muerte violenta de un joven de nacionalidad inglesa en una urbanización de Orihuela (Alicante), según han informado a Europa Press fuente de la Benemérita. El instituto armado tuvo conocimiento de los hechos el 21 de diciembre cuando recibió una llamada telefónica en la que se informaba de la muerte violenta de un varón británico en la urbanización Campoamor de Orihuela. La víctima tenía 29 años y según fuentes cercanas al caso había fallecido por arma de fuego.