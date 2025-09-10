edición general
Investigan a una madre que dio a luz y habría asesinado al bebé metiendolo en un congelador en Alberche (Toledo)

La Guardia Civil está investigando a un madre que, tras dar a luz a un bebé en un domicilio de la localidad toledana de Alberche del Caudillo, lo metió en un congelador. Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la región, que precisan que la progenitora no ha sido detenida. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha indicado que los Servicios Sociales estaban a la espera de que el bebé naciese para poder actuar de "manera inmediata".

elsnons #2 elsnons *
No pensó se fue a lo más fácil para hacerlo callar y no verlo, meterlo en un congelador . Pero ir a pedir su metadona o dosis para el mono eso sí sabe como hacerlo y donde se lo van a dar.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
El titular no se corresponde con el de la noticia, que es más aséptico y no presupone como hecho el asesinato.
Kagate_Kid #4 Kagate_Kid
#1 Lo he cambiado. También llama la atención que llamén al bebé "feto".
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#4 Es una cuestión técnico jurídica, si nació muerto no es un bebé.
El Código Civil determina en su artículo 30 :
"Art. 30.
Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno."

Por otro lado, poner como titular algo que no es el titular real de la noticia es microblogging.
Kagate_Kid #6 Kagate_Kid
#5 Entiendo. Pero si hubiese nacido muerto ¿no podría ser también bebé nacido muerto? Parece ser que estaba formado y completamente viable.
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
#6 En los titulares suele primar la economía del lenguaje, evitando perífrasis. Suele o solía primar, ahora suele primar más el sensacionalismo y el clickbait.
PD: Eso que dices que "parece ser" precisamente es una de las cosas que deben estar investigando.
#8 osmond
Es digno de estudio como cuando las asesinas son ellas se contextualiza la situación de la persona, se respeta la presunción de inocencia, se mencionan los problemas psiquiátricos.. y con el sexo opuesto parece que solo importan los detalles macabros del suceso y la condena unánime.
Milmariposas #3 Milmariposas
Llamar "madre" a esa mujer no es correcto. Será una mujer que ha pario, pero yo no lo consideraría una madre. Madre es otra cosa. En cualquier caso, es una presunta asesina.
