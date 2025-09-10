Investigan a una madre que dio a luz y habría asesinado al bebé metiendolo en un congelador en Alberche (Toledo)

La Guardia Civil está investigando a un madre que, tras dar a luz a un bebé en un domicilio de la localidad toledana de Alberche del Caudillo, lo metió en un congelador. Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la región, que precisan que la progenitora no ha sido detenida. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha indicado que los Servicios Sociales estaban a la espera de que el bebé naciese para poder actuar de "manera inmediata".