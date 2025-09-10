Investigan a una madre que dio a luz y habría asesinado al bebé metiendolo en un congelador en Alberche (Toledo)

La Guardia Civil está investigando a un madre que, tras dar a luz a un bebé en un domicilio de la localidad toledana de Alberche del Caudillo, lo metió en un congelador. Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la región, que precisan que la progenitora no ha sido detenida. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha indicado que los Servicios Sociales estaban a la espera de que el bebé naciese para poder actuar de "manera inmediata".
El Código Civil determina en su artículo 30 :
"Art. 30.
Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno."
Por otro lado, poner como titular algo que no es el titular real de la noticia es microblogging.
PD: Eso que dices que "parece ser" precisamente es una de las cosas que deben estar investigando.