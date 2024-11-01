edición general
18 meneos
31 clics
Investigan a un hombre por maltrato animal tras aparecer su perro en un aljibe del desierto de Calanda

Investigan a un hombre por maltrato animal tras aparecer su perro en un aljibe del desierto de Calanda  

Un hombre está siendo investigado por un posible delito de maltrato animal tras aparecer su perro atrapado y con signos de desnutrición en el aljibe de las ruinas del convento del desierto de Calanda. El animal llevaba al menos siete días atrapado. Según la investigación, el animal no se pudo caer de manera accidental porque el espacio, con una profundidad de 8 metros, tenía una reja metálica de protección atornillada al suelo. La operación de rescate comenzó el pasado 6 de septiembre, cuando una senderista llamó a los servicios emergencias...

| etiquetas: perro atrapado , aljibe , convento , desierto de calanda , reja
13 5 0 K 197 Abuso_Animal
1 comentarios
13 5 0 K 197 Abuso_Animal
mund4y4 #1 mund4y4
No quiero leer más que lo que pone la entradilla.
Ojalá esa alimaña pague y que todos sepamos quién es y qué cara tiene.
0 K 12

menéame