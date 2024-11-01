Investigan a dos hombres que ganaron más de un millón de euros con un asentamiento ilegal en Mataró

Los Mossos d'Esquadra investigan a dos hombres que presuntamente obtuvieron más de un millón de euros con la construcción de un camping ilegal en unos terrenos no urbanizables de la carretera de la Mata de Mataró (Barcelona). Un operativo policial desmanteló el pasado 22 de septiembre el asentamiento, que contaba con 15 hectáreas y que en agosto de 2025 había 145 personas empadronadas, según ha explicado el cuerpo en un comunicado este jueves.