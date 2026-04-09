Investigan al conductor de un tractor que provocó la muerte de un motorista en Campos y dio positivo en cocaína

La Guardia Civil está investigando a un conductor de un tractor que provocó la muerte de un motorista en Campos tras accidentarse con él. Además, el hombre dio positivo en cocaína. El sospechoso, de 53 años de edad, también se fugó del lugar, omitiendo su deber de socorro.Los hechos se remontan al pasado mes de julio de 2025. El conductor del tractor circulaba por la carretera de Campos a Santanyí, cuando colisionó con una motocicleta marca BMW, model R1150R. Lamentablemente, el motorista falleció a causa del impacto.
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Él tampoco tiene muchas, por lo visto, y ha jodido a una familia entera y por supuesto, al pobre motorista.
"Además, el tractor presentaba deficiencias en su sistema de alumbrado, algo que, sumado a la hora del siniestro y la poca iluminación de la vía, pudieron ser factores relevantes en que se produjera el accidente."
Lo de no ayudar sin duda es terrible pero lo de provocar el accidente tengo mis dudas, incluso a pesar de lo de la… » ver todo el comentario