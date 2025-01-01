edición general
Investigados tres cazadores furtivos por abatir patos protegidos en una zona de Puebla del Río próxima a Doñana

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla, en una investigación conjunta con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, han identificado a un grupo de cazadores furtivos que venían actuando en la provincia hispalense.

#1 soberao *
"Patos" dice el periodista del ABC, la madre que lo parió...
Son cercetas pardillas, un ave acuática que en la legislación española está considerada una especie en peligro crítico de extinción en el territorio peninsular.
Del artículo: "La Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris) es considerado el pato más amenazado de Europa. Actualmente en España se tiene constancia de la existencia únicamente de 75 parejas de este tipo de ave,"
Aguarrás #2 Aguarrás
Escopeteros de mierda.
