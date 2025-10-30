Investigados nueve directivos de TV3 y Catalunya Ràdio por presuntos sobresueldos en la anterior etapa

La jueza de Sant Feliu de Llobregat que investiga sueldos de directivos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente público que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, en la anterior etapa, ha citado a declarar para abril y mayo del próximo año a nueve de sus directivos. Entre las personas que deberán comparecer en el juzgado para dar explicaciones sobre esos presuntos sobresueldos están siete integrantes del actual consejo de gobierno, además del director de la Marató y otro alto cargo