edición general
5 meneos
17 clics
Investigados por maltrato animal los responsables de una supuesta guardería canina tras el ataque a unos perros

Investigados por maltrato animal los responsables de una supuesta guardería canina tras el ataque a unos perros

Un hombre y una mujer están siendo investigados por un delito de maltrato animal tras un ataque en el que se vieron implicados varios perros en una guardería canina de una localidad de la comarca de Pamplona. Los animales agresores consiguieron acceder a la perrera colindante, causando la muerte de tres de ellos. procedieron a realizar una inspección de las instalaciones acreditando, además del incumplimiento de las condiciones que debe reunir toda guardería canina, la condición corporal de extrema delgadez y la falta de atenciones debidas...

| etiquetas: agresión , perrera , agujeroguardería canina , extrema delgadez
5 0 0 K 86 Abuso_Animal
sin comentarios
5 0 0 K 86 Abuso_Animal

menéame