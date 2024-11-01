Investigados cinco cargos públicos por los vertidos de aguas fecales en una playa de Tenerife

La Justicia investiga a cinco cargos públicos por un presunto delito medioambiental relacionado con vertidos de aguas fecales en Playa Jardín, en Tenerife. El caso, que se encuentra en fase de diligencias previas en el Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz, se inició tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife, debido a que el baño estuvo desaconsejado durante casi un año por altos niveles de bacterias fecales. Entre los investigados figuran el exalcalde o la consejera de medio ambiente del Cabildo.