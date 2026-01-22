edición general
Investigadores de la UGR diseñan un motor que explota las propiedades cuánticas de la luz [eng]

El estudio, publicado en ‘Physical Review E’, redefine el concepto de trabajo en sistemas cuánticos y propone un nuevo tipo de motor cuántico impulsado únicamente por efectos no clásicos. Un equipo de físicos teóricos de la Universidad de Granada, del Grupo de Termodinámica y Computación Cuántica y el Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional, formado por Álvaro Tejero, Daniel Manzano y Pablo I. Hurtado, ha demostrado que este tipo de estado cuántico puede convertirse directamente en trabajo mecánico aprovechable.

