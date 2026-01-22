Investigadores de la UGR diseñan un motor que explota las propiedades cuánticas de la luz [eng]

El estudio, publicado en ‘Physical Review E’, redefine el concepto de trabajo en sistemas cuánticos y propone un nuevo tipo de motor cuántico impulsado únicamente por efectos no clásicos. Un equipo de físicos teóricos de la Universidad de Granada, del Grupo de Termodinámica y Computación Cuántica y el Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional, formado por Álvaro Tejero, Daniel Manzano y Pablo I. Hurtado, ha demostrado que este tipo de estado cuántico puede convertirse directamente en trabajo mecánico aprovechable.
Investigadores de la UGR diseñan un motor que explota las propiedades cuánticas de la luz
22/01/2026
canal.ugr.es/noticia/motor-cuantico-luz-ugr/
Este estudio muestra que recursos genuinamente cuánticos pueden transformarse directamente en trabajo mecánico, redefiniendo los límites de la termodinámica a escala microscópica.